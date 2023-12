MERCATO STRAORDINARIO DELL’IMMMACOLATA A CHIETI SCALO, PANTALONE: “IN VIA PESCARA OCCASIONE IN PIU'”

CHIETI – “Abbiamo voluto che quest’anno il mercato straordinario della Concezione si svolgesse a Chieti Scalo, nella location di via Pescara, per dare agli operatori un’occasione in più per le vendite in vista del Natale, ma sarà un momento particolare anche per la città, che sarà animata dal mercato in un giorno di festa”.

Lo spiega l’assessore al Commercio del Comune di Chieti Manuel Pantalone, in merito al mercato straordinario dell’Immacolata che si svolgerà l’8 dicembre, dalle 7 alle 14, lungo via Pescara, una delle principali arterie viarie di Chieti Scalo.

“Siamo sicuri che la cittadinanza potrà recepire al meglio questa opportunità, il mercato si svolgerà in una zona centrale dello Scalo e metterà insieme le esigenze degli operatori con la possibilità di poter avere un evento utile e coinvolgente in vista del Natale”, conclude Pantalone.