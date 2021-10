MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL PD LETTA A SULMONA A SOSTEGNO DI DI PIERO

SULMONA – Domani mercoledì 13 ottobre il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta sarà a Sulmona. Parteciperà a un incontro pubblico, organizzato dal Pd Abruzzo, a sostegno del candidato sindaco Gianfranco Di Piero, alle 18 presso la sede della Comunità Montana Peligna.

Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, sottolinea che “la presenza del segretario nazionale Letta a sostegno di Gianfranco Di Piero conferma il grande valore del percorso e del laboratorio politico di Sulmona, dove un’intesa di tutto il centrosinistra allargato al Movimento Cinque Stelle ha fornito ai cittadini una valida possibilità per invertire il segno di un risultato che sembrava già scritto. Ora l’impegno deve essere massimo per compiere l’ultimo, decisivo passo e consegnare a Sulmona gli strumenti per riuscire a valorizzare al meglio tutte le sue potenzialità. La presenza di Letta in Abruzzo rappresenta anche un riconoscimento ed un incoraggiamento a Leo Marongiu, Luisa Russo, Francesco Menna e Mario Nugnes che a Lanciano, Francavilla, Vasto e Roseto guidano coalizioni progressiste e civiche che hanno dimostrato di essere la scelta più seria, radicata ed innovativa per queste importanti città abruzzesi”.