MERENDA NELL’OLIVETA: ABRUZZO PROTAGONISTA DELLA RIPARTENZA CON 7 EVENTI NELLE CITTA’ DELL’OLIO

PESCARA – Abruzzo protagonista della prima edizione della Merenda nell’Oliveta, l’attesissimo evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero per i beni e le attività culturali, per promuovere la ripartenza del turismo dell’olio nei borghi d’Italia, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Sono 7 le Città dell’Olio abruzzesi che dal 5 al 27 giugno hanno organizzato giornate all’aria aperta per adulti e bambini. Un’occasione imperdibile per tornare alla normalità, al contatto con la natura e riscoprire il gusto della convivialità, immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà millenaria, avvolti dai colori caldi del tramonto.

La prima delle Merende nell’Oliveta previste si svolgerà il 5 giugno a Controguerra (Teramo). Seguiranno gli altri eventi: il 26 giugno a Moscufo (Pescara) e Città Sant’Angelo (Pescara) e il 27 giugno a Bucchianico (Chieti) dove una passeggiata per strade rurali e uliveti con visita alla casa di Armando e alle sue opere vernacolari in pietra, pittura e carta, porterà nell’oliveta dove si assisterà ad un incontro con un esperto di storia locale e si potrà prendere parte ad una lezione di yoga. Prevista anche una visita all’uliveto accompagnati dall’agronomo e la presentazione dell’Area Sperimentale Agricola e si conclude la giornata con la merenda con degustazione di olio EVO e prodotti tipici.

In contemporanea, sempre il 27 giugno, a Casoli (Chieti), Rapino (Chieti) e Tocco da Casauria (Pescara) sono previsti corsi di assaggio, incontri con olivicoltori, agronomi, frantoiani e storici, reading di poesie a tema olio, musica dal vivo e degustazioni di olio Evo e prodotti tipici.

“Per le oltre 70 Città dell’Olio che hanno aderito, la Merenda nell’Oliveta è la prima straordinaria occasione di ripartenza – ha dichiarato Michele Sonnessa, presidente Città dell’Olio – Grazie a questa iniziativa, le nostre Città dell’Olio torneranno a vivere, regalando ai cittadini e ai visitatori la possibilità di riappropriarsi di luoghi meno conosciuti e riscoprire la bellezza dello stare insieme tra i filari di olivi, all’ombra di un maestoso ulivo secolare, affacciati sulle terrazze di olivi a godersi il tramonto, sempre però in sicurezza, rispettando le norme di distanziamento sociale. Questo è il nostro modo per celebrare l’olio Evo e i loro territori di produzione, invitando anche i turisti a tornare nei nostri borghi per scoprire quanto di straordinario sanno offrire”.

“Le Città dell’Olio dell’Abruzzo hanno raccolto la sfida della ripartenza – ha aggiunto il membro di giunta nazionale e consigliere regionale Abruzzo Carmine Salce – attraverso questa ed altre iniziative in programma vogliamo dare un segnale di speranza in un momento così difficile per il nostro Paese. Ricominciare a vivere si può, anche e soprattutto riportando i turisti nei nostri bellissimi borghi e dando loro l’opportunità di immergersi nel nostro paesaggio e degustare l’olio Evo che produciamo”.

La Merenda nell’Oliveta è un evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero per i beni e le attività culturali e realizzato in collaborazione con la LILT.