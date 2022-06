MERITOCRAZIA ITALIA: ALESSANDRA SERRAIOCCO COORDINATIRCE REGIONALE

PESCARA – Meritocrazia Italia, nella persona del Presidente nazionale, Walter Mauriello, ha nominato a capo del coordinamento regionale Abruzzo, l’avvocato Alessandra Serraiocco.

Iscritta al foro di Chieti, specializzata in diritto del lavoro e della crisi d’impresa, Alessandra da tempo ha abbracciato i valori fondanti dell’associazione in cui si riconosce in toto.

Merito, inclusione, equità sociale, sostenibilità costituiscono le basi su cui poggia il progetto che annovera migliaia di iscritti sull’intero territorio nazionale e che in Abruzzo ha già i propri sostenitori grazie al brillante lavoro svolto sino ad oggi.

Soltanto dopo aver ringraziato il Presidente nazionale e l’intero Consiglio di Presidenza, il nuovo coordinatore si dice orgogliosa dell’incarico e desiderosa di portare il logo all’interno delle istituzioni abruzzesi in cui poter dialogare per migliorare il benessere sociale della intera regione.

“Sarà mio compito e dell’intero gruppo Abruzzo far conoscere il grande lavoro che Meritocrazia Italia compie sul territorio nazionalequotidianamente nel dare l’opportunità di essere cittadino attivo a chiunque ne senta l’esigenza e voglia diventare protagonista nel contribuire al percorso per raggiungere l’obiettivo prefissato nell’interesse della collettività e del Paese”.

“Meritocrazia Italia Abruzzo”, continua l’avv. Alessandra Serraiocco “sarà l’anello di congiunzione tra le istanze del popolo e le istituzioni”.