MES, TORTO (M5S): “DAL GOVERNO UN TEATRINO VERGOGNOSO”

ROMA – “Il teatrino messo in scena da questo governo sul Mes è imbarazzante. Ancora ieri, dopo oltre 4 anni di discussioni sul tema, la maggioranza ha chiesto approfondimenti sul Mes e la Lega si dice impreparata. Ma come? Non erano quelli pronti a governare?”.

Così, in una nota, Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera, durante il suo intervento a Montecitorio.

“Oggi hanno riconvocato la commissione Bilancio solo per rinviare nuovamente il parere sul Mes. Ma quanto deve durare questa sceneggiata? Giorgia Meloni è venuta in Parlamento a mentire in maniera spudorata, dimenticando che il Mes è stato istituito proprio quando lei era al governo con Berlusconi. Ma ora deve prendere un decisione! Siamo stanchi di questo governo che prende in giro il Paese e umilia il Parlamento”.