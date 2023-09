MESSA IN SICUREZZA ACQUIFERO GRAN SASSO: MARSILIO RICEVE COMMISSARIO CAPUTI

L’AQUILA – Il presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi a Palazzo Silone l’ingegner Pierluigi Caputi, che proprio in queste ore ha ricevuto la notifica dell’entrata in carica in qualità di Commissario per la messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso.

“Siamo subito al lavoro per dare compimento ad una missione storica e riprendere l’opera portata avanti dal predecessore Corrado Gisonni, al quale voglio inviare nuovamente i ringraziamenti per quanto fatto insieme agli auguri per il lieto evento che lo vede protagonista nella vita privata.

La Regione continuerà a supportare l’azione del Commissario con tutti i suoi mezzi al fine di assicurare finalmente la coesistenza nel Gran Sasso dell’acquedotto, dei laboratori di Fisica Nucleare e del traforo autostradale”, ha dichiarato il presidente Marsilio.