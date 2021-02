MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, NUOVE RISORSE PER IL COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO

CIITA’ SANT’ANGELO – Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Tra gli enti che sono rientrati in graduatoria, spunta anche Città Sant’Angelo.

Al territorio angolano, spettano due finanziamenti dal valore rispettivo di 600.000€ (seicentomila euro) e 700.000€ (settecentomila euro) per un complessivo di 1.300.000€ (un milione trecentomila euro). Con questo importante investimento, si potrà intervenire in opere strategiche e di fondamentale importanza per l’intera comunità. Con il contributo da 600.000€ si farà un’opera di ammodernamento delle reti di acque bianche, in località Marina di Città Sant’Angelo, e saranno risistemati i fossi presenti nell’intera area comunale. Con il secondo contributo, quello da 700.000€, verrà fatto un importante intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico e consolidamento del muro del giardino comunale. In questo punto, oltre a quanto detto in precedenza, si sta pensando di realizzare una passeggiata che permetta di collegare via d’Annunzio direttamente all’ingresso del giardino, attraverso la costruzione di una scalinata panoramica.

Enormemente soddisfatto il sindaco, Matteo Perazzetti:” Ho ricevuto questa notizia e ne sono davvero orgoglioso. Migliorare il nostro territorio è il primo obiettivo di questa maggioranza. Poterlo fare attraverso dei fondi provenienti dal Governo, è sempre la cosa preferibile. Significa non far spendere soldi ai cittadini, investendo su opere strategiche a costo zero per le casse comunali. Andremo a intervenire in due lavori di fondamentale importanza, che vedranno coinvolte tutte le zone del comune. A partire da Marina di Città Sant’Angelo con l’ammodernamento delle reti di acque bianche, fino alla sistemazione dei fossi comunali, per arrivare al centro storico con la messa in sicurezza del muro del giardino. Per quanto riguarda, in particolar modo, l’ammodernamento delle reti acque bianche nella zona di Marina, si andrà a risolvere un problema che da anni attanaglia quella zona. Arterie cruciali per la viabilità angolana, come quelle di via Belvedere, via Antinori, via Salara, via Levante ecc… vedranno risolti gli allagamenti e la fuoriuscita delle acque fognarie che nelle zone basse di Città Sant’Angelo, creano enormi disagi. C’è ancora tanto da fare e da migliore, passo dopo passo, ma siamo sulla strada giusta.”

Download in PDF©