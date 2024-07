MESSA IN SICUREZZA FIUME ATERNO L’AQUILA: CUCCHIARELLA, “PRESTO I LAVORI A MONTICCHIO”

L’AQUILA – “Inizieranno a breve gli interventi di messa in sicurezza degli argini del fiume Aterno nei pressi della frazione di Monticchio”. Ad annunciarlo, l’assessore alla vivibilità e valorizzazione delle frazioni del Comune dell’Aquila, Laura Cucchiarella che spiega: “Gli interventi di messa in sicurezza si rendono necessari in quanto gli eventi meteorologici dello scorso anno hanno compromesso la sede fluviale (che fiancheggia la pista ciclabile), soprattutto nelle vicinanze dell’incrocio con via Mausonia. I fondi per poterli realizzare – fa presente – ci sono e sono stati messi a disposizione dalla Regione Abruzzo. Si tratta in particolare di risorse provenienti da un finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione proprio al rischio idrogeologico. In totale 200mila euro, che saranno destinati non solo alla ripulitura dell’alveo fluviale da tronchi, detriti e radici per circa 3,5 km, ma anche all’installazione di “massi ciclopici” funzionali al rinforzo degli argini. Ringrazio la Regione Abruzzo e il Dipartimento Genio Civile. L’opera che di qui a breve sarà realizzata – conclude Cucchiarella – rappresenta infatti un punto di svolta fondamentale per chi in questa zona vive, lavora e trascorre il proprio tempo libero”.