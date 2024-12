MESSA IN SICUREZZA GRAN SASSO: IL 18 SOPRALLUOGO COMMISSIONE VIGILANZA REGIONE NEI LABORATORI INFN

PESCARA – Mercoledì 18 dicembre alle ore 10:00 è in programma la seduta della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale d’Abruzzo che procederà a un sopralluogo nei Laboratori aquilani dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso, ad Assergi, per visitare il centro di ricerca ed effettuare un’indagine conoscitiva in merito alla messa in sicurezza del “Sistema Gran Sasso”.

“Ci tengo a ringraziare il Prof. Ezio Previtali, Direttore Generale dell’INFN, che si è reso da subito disponibile ad accogliere la nostra richiesta di visita, ben consapevole dell’importante lavoro portato avanti, in questi mesi, dalla Vigilanza su di un tema tanto delicato e che sta a cuore agli abruzzesi tutti”: lo dichiara il Presidente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani.

“Abbiamo dedicato diverse sedute all’approfondimento della complessa tematica relativa alla messa in sicurezza del “Sistema Gran Sasso”. Questo rappresenta infatti un delicato equilibrio nella coesistenza tra “diverse anime” come appunto il sistema idrico, un’importante e strategica infrastruttura viaria, come il traforo, e una struttura di ricerca che è un’eccellenza a livello internazionale ed un vanto per l’intero Abruzzo” spiega Mariani. “A questo incontro ho inteso invitare anche il Governatore Marco Marsilio e il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri a rappresentare l’intera Assemblea regionale, ma entrambi nel ringraziare per l’invito hanno dovuto declinare per pregressi impegni già presi, ribadendo però come il tema stia loro molto a cuore e chiedendo di essere informato sull’esito della visita”.