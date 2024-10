MESSA IN SICUREZZA GRAN SASSO: RUZZO RETI, “GARANTITO APPROVIGIONAMENTO, MONITORAGGIO COSTANTE”

TERAMO – “Al via da oggi, 14 ottobre e per i successivi 45 giorni, le indagini geognostiche propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza del traforo e del sistema idrico del Gran Sasso. Questa prima fase di interventi prevede dei carotaggi all’interno dell’acquifero”.

Lo fa sapere, in una nota, Ruzzo Reti, che “con i suoi sistemi, le sue procedure e sinergie collaudate anche con gli altri Enti di controllo, è in grado di affrontare i prossimi 45 giorni di lavori con tranquillità”, assicura.

Di seguito la nota completa.

Per le acque scaturite dalla sorgente Gran Sasso, la Ruzzo Reti assicura un monitoraggio h24 attraverso sistemi innovativi di early warning (allarme precoce) con l’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia come stazioni con sonde multiparametriche, Gascromatografia e Biomonitoraggio con emissione veloce di allarmi e relativa messa a scarico in caso di eventuali criticità rilevate.

Oltre ai sistemi appena citati, la Ruzzo Reti, già da alcuni anni, promuove e partecipa periodicamente a tavoli tecnici come il Piano Sicurezza dell’Acqua (PSA) e Protocolli d’intesa che interessano tutti gli attori coinvolti nel delicato sistema Gran Sasso.

In merito ai lavori per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, la presidente Alessia Cognitti dichiara: “Confidiamo nei nostri sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzati che negli anni abbiamo implementato per assicurare ai cittadini un approvvigionamento idrico costante e sicuro. In questi quarantacinque giorni monitoreremo con attenzione i lavori e, in caso di criticità, aggiorneremo la popolazione in tempo reale per limitare il più possibile i disagi, ovviamente per quello che concerne il nostro ambito di competenza”.

“Siamo convinti inoltre che la sinergia tra Enti generi un sistema di comunicazione integrata e un flusso di informazioni costante che permette alla Ruzzo Reti di garantire ai cittadini della provincia di Teramo un’acqua sempre buona e sicura anche e soprattutto in fasi delicate come quella appena iniziata”.