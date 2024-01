MESSA IN SICUREZZA MONTE MORRONE: GIUNTA SULMONA APPROVA LA VARIANTE IN CORSO D’OPERA

SULMONA – La Giunta comunale di Sulmona (L’Aquila) ha approvato il progetto di variante in corso d’opera relativo ai lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consolidamento di parte del versante montano instabile del Monte Morrone zona S.Onofrio Area Celestiniana.

L’intervento, per un importo complessivo di 990.000 euro è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, il 25 Luglio 2022. Contributo confluito nel PNRR, finanziamento dell’Unione Europea — Next generazioni EU- PNRR, all’interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. La ditta esecutrice dei lavori è la Geo L’Aquila srl.

A seguito dell’approvazione della variante i lavori ripartiranno a breve, avviandosi a conclusione.