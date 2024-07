MESSA IN SICUREZZA STRADE SULLA PIANA DI NAVELLI: DA PROVINCIA FONDI PER QUASI 2 MILIONI

L’AQUILA – Il Consiglio Provinciale dell’Aquila ha approvato il finanziamento di 1,9 milioni per la messa in sicurezza della tratta viaria denominata “San Leonardo”, ricompresa nel Comune di San Pio delle Camere.

“Si tratta di un finanziamento ministeriale che l’amministrazione provinciale dell’Aquila ha destinato ad una strada intercomunale, che rappresenta un importante collegamento per vari comuni ricompresi nella Piana di Navelli; un intervento che è frutto di condivisione con i sindaci del comprensorio, nell’ottica futura di acquisizione della tratta alla competenza provinciale” – dichiara Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia con delega viabilità. “Il finanziamento è suddiviso in due lotti, di cui il primo finanziato nell’annualità 2024 ed il secondo nell’annualità 2027, con i lavori che potranno essere aggiudicati entro il corrente anno, essendo in via di definizione il progetto dell’opera, che prevede il rifacimento dei manti stradali e segnaletica, oltre alle barriere di protezione”.

Soddisfazione è espressa anche dalla consigliera della Lega Gabriella Sette, presidente della commissione viabilità, che evidenzia come “l’investimento su Via San Leonardo rappresenta una fondamentale risposta per il comprensorio della Piana di Navelli, che consentirà di migliorarne la sicurezza e la percorribilità, essendo per altro area montana a vocazione turistica”. “Un doveroso ringraziamento per il lavoro tecnico svolto – concludono i consiglieri Calvisi e Sette – va al dirigente del settore viabilità provinciale, ingegnere Nicolino D’Amico, che ha consentito di progettare e finanziare un’opera che da molti anni le comunità della zona attendevano”.