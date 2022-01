MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO, GRIPPA: “450 MILIONI PER COMUNI CON RICHIESTE ENTRO IL 15 FEBBRAIO

VASTO – “Con un decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state definite le modalità di presentazione delle domande per richiesta di contributi relative all’annualità 2022, da parte dei Comuni per realizzare interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Così la deputata pentastellata Carmela Grippa a margine della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’interno dello scorso 8 gennaio 2022.

Le risorse complessive ammontano a 450 milioni di euro e potranno essere impiegate per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, inerenti la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti nonché per l’efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Saranno certamente nuova linfa per i territori dopo i recenti stanziamenti previsti anche del PNRR e del Piano complementare e le richieste di contributo da parte degli Enti dovranno avvenire con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022″.

In particolare, il decreto prevede che ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Tutte le altre info sono consultabili al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-10-gennaio-2022