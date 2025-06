MESSAGGI TRUFFA: L’ASL DI PESCARA INVITA GLI UTENTI ALLA MASSIMA PRUDENZA

PESCARA – L’ASL informa la cittadinanza che sono stati segnalati casi di messaggi truffaldini inviati tramite SMS da numeri sconosciuti, che invitano a contattare presunti uffici dell’Azienda sanitaria. Tali messaggi, apparentemente riconducibili alla ASL per via di diciture ingannevoli (es. A.S.I.), sono in realtà falsi e non provengono dai canali ufficiali dell’Azienda. L’unico messaggio ufficiale inviato dalla ASL di Pescara ai cittadini riguarda il promemoria per un appuntamento sanitario già prenotato. Il contenuto del messaggio è chiaro e riconoscibile, e riporta testualmente: “Si ricorda l’appuntamento del [data e ora]. Per modificare/disdire la richiesta visitare il link https://portalecittadino.asl.pe.it o contattare il 0872226. Prenotazione presso la sede [nome sede]”. Il numero indicato nel messaggio, 0872226, corrisponde al CUP aziendale. In nessun caso la ASL di Pescara richiede di essere richiamata o invita a contattare numerazioni diverse da quelle ufficiali.

Si invita pertanto la popolazione a non rispondere a messaggi sospetti, a non richiamare numeri sconosciuti e a segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti. Per qualsiasi dubbio o verifica, è possibile contattare i numeri della ASL riportati sul sito istituzionale www.asl.pe.it .