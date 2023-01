MESSINA DENARO, FDI L’AQUILA: “OGGI HA VINTO LO STATO”

L’AQUILA – “Oggi ha vinto lo stato!”.

Così, in una nota, Michele Malafoglia, portavoce cittadino Fratelli d’Italia L’Aquila; Leonardo Scimia, capogruppo Fratelli d’Italia; Deborah Diglio, referente dipartimento rapporti forze dell’ordine Fd’I L’Aquila.

Per Malafoglia “Con la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato dai carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza, viene premiata l’Italia che non si arrende di fronte alla mafia. Bene ha fatto il Governo di Fratelli d’Italia che, come primo atto, ha applicato il regime penitenziario più duro verso i mafiosi, oggi e per sempre non accetteremo sconti di pena verso questi criminali che deridono lo stato”.

Diglio aggiunge: “A tutti i militari, alle forze dell’ordine e alla Procura nazionale antimafia insieme a quella di Palermo va il nostro sentito ringraziamento per l’incessante lavoro che hanno svolto e svolgono ogni giorno, nelle strade e in ogni contesto in cui lo stato deve affermarsi contro la criminalità di tutti i livelli”.

Continua Scimia: “Nel celebrare questo successo non troviamo occasione migliore che omaggiare un grande servitore dello stato come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha dato la sua vita per combattere la mafia, chiedendo che, anche nella nostra città, venga intitolato a lui uno spazio pubblico. In queste ore stiamo presentando all’attenzione del Sindaco e della Giunta questa richiesta a nome del gruppo consiliare e tutto il coordinamento cittadino del partito”.