L’AQUILA – Venerdì sera è stata decretata dai medici del terapia del dolore dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila la irreversibilità delle condizioni di salute a causa del tumore al colon che lo ha colpito nel 2020, ma a due giorni da quel verdetto il boss mafioso Matteo Messina Denaro lotta ancora tra la vita e ha morte anche se la sua sorte è segnata.

Secondo i medici il 62enne ha una tempra non comune per cui la sua agonia potrebbe durare ancora, sia pure non a lungo.

Il boss è sedato e in coma, è senza nutrimento per endovena. I medici, stretto giro, potrebbero ridurre ancora i medicinali sempre nel rispetto del no all’accanimento terapeutico chiesto dal boss nel testamento biologico. Nonostante si sia imboccato l’ultimissimo capitolo della storia del boss stragista la emergenza ha caratteristiche molto più stringenti che nelle passate settimane.

Sono scattate procedure complesse e molto delicate per gestire il periodo post mortem. Sia dentro sia fuori l’ospedale San Salvatore dove l’ex padrino è ricoverato dall’8 agosto scorso dopo il trasferimento dal carcere di massima sicurezza dell’Aquila.

Nella cella nel reparto per detenuti dell’ospedale dell’Aquila diventato un hospice perché per motivi di sicurezza non era possibile trasferirlo in una struttura ad hoc per la terapia del dolore e per accompagnare alla morte i malati terminali, Messina Denaro viene tenuto d’occhio senza soluzione di continuità dai sanitari e dalle forze dell’ordine, diverse decine di persone.

Con uno sforzo non comune considerando che il personale viene sottoposto a regole le più stringenti e quindi con un maggiore dispendio di energie.