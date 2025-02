META DOWN: DISSERVIZI PER WHATSAPP, INSTAGRAM E FACEBOOK

ROMA – Problemi per WhatsApp oggi, e a ruota, disservizi anche per Instagram e Facebook.

Le app della galassia Meta sono alle prese con criticità che condizionano le attività degli utenti.

Per WhatsApp, in particolare, per molti utenti è impossibile connettersi anche con la versione web e inviare messaggi.

Il sito Downdetector, che registra le anomalie della rete, mostra un’impennata delle segnalazioni di problemi. I disservizi non sarebbero limitati all’Italia: gli avvisi arrivano da numerosi paesi e il down appare globale.

Gli alert arrivano da Italia e Francia, Stati Uniti e Germania, Australia e Singapore.

Come accade sempre in questi casi, l’hashtag #WhatsAppDown decolla su X e i messaggi che segnalano i disservizi invadono il social.