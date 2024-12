META DOWN: PROBLEMI CON FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM IN TUTTO IL MONDO

L’AQUILA – Facebook, Whatsapp e Instagram down.

Da circa le 19 di oggi, gli utenti dei social Meta stanno facendo fatica ad utilizzare le piattaforme.

Un disagio, secondo quanto appreso, a livello globale, non solo in Italia.

Dalla Germania alla Spagna, dagli USA al Brasile, passando per Australia al Giappone, il down appare di portata internazionale.

Secondo Downdetector, per Whatsapp le difficoltà maggiori sono riscontrate nell’invio di messaggi: più pesanti sono (è il caso di video, audio e foto) e peggio è. Con Instagram si fatica a caricare le pagine, mentre il 65% delle segnalazioni che coinvolgono Facebook, riguarda la app. Per Instagram e Facebook il problema sembra in via di risoluzione con il picco delle segnalazioni si è raggiunto alle 19.10, mentre la connessione Whatsapp continua ad andare a singhiozzo.