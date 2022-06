METANODOTTO SNAM, PIETRUCCI: “MARSILIO SI ASSUMA SUE RESPONSABILITÀ, PORTI PROVVEDIMENTO IN REGIONE”

L’AQUILA – “Spiace che il presidente Marsilio cerchi di confondere le idee agli abruzzesi, mischiando aspetti tecnici e aspetti politici”.

Inizia così la nota del consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci che interveniene sul parere favorevole al metanodotto Snam Sulmona – Foligno che nei giorni scorsi ha visto insorgere Comitati cittadini per l’ambiente e il Coordinamento No Hub del Gas contro il presidente della regione, Marco Marsilio.

Pietrucci invita così il presidente Marsilio “ad assumersi le sue responsabilità” e a smetterla “di fare battute sulla sfiducia a Cingolani o di nascondersi dietro le istruttorie tecniche degli uffici”, ribadendo: “se la Regione vuole cambiare orientamento e dare parere favorevole all’opera, porti un provvedimento in Giunta e in Consiglio”.

Di seguito la nota completa.

“Mettiamola così: il tema energetico – soprattutto in questa fase – è quello più politico e strategico di tutti, sul quale si scatenano le guerre, si stipulano nuovi accordi commerciali internazionali, si fanno investimenti miliardari proiettati nei prossimi decenni, si cerca di aiutare famiglie e imprese colpite dai rincari. Scegliere come compensare il taglio del gas russo, insistere sulle fonti fossili o investire nelle energie rinnovabili è politica pura;

sulla realizzazione del gasdotto Linea Adriatica e sull’autorizzazione del tratto Sulmona-Foligno la Regione Abruzzo ha sempre espresso parere contrario con motivazioni legate alla sicurezza sismica del tracciato e avanzando anche proposte alternative. Insieme alla Regione tutti i livelli istituzionali, dai Comuni alla Provincia, fino ad oggi hanno espresso, con delibere motivate anche tecnicamente, il loro No;

La Giunta regionale presieduta da Luciano D’Alfonso ha prodotto sette delibere per negare l’Intesa della Regione con lo Stato, qualunque fosse il Governo in carica. Il Consiglio regionale, compreso quello attuale, ha votato all’unanimità 10 Risoluzioni di contrarietà al progetto della Snam. Anche la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nel 2011 ha approvato, con voti unanimi, una Risoluzione contraria, mai stata rispettata dai Governi che si sono succeduti;

la titolarità territoriale è dei Comuni e a loro spetta certificare se l’opera è compatibile o meno con gli strumenti urbanistici. La maggior parte dei Comuni ha attestato che il metanodotto non è compatibile. Così come non è compatibile con la legislazione sugli Usi Civici, presenti in molte aree attraversate dal metanodotto;

sul piano strettamente procedurale va ricordato che prima di assumere una decisione deve essere predisposto e verificato lo studio sulla sismicità del tracciato affidato dal MISE all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Insomma, Marsilio la smetta di fare battute sulla sfiducia a Cingolani o di nascondersi dietro le istruttorie tecniche degli uffici: se la Regione vuole cambiare orientamento e dare parere favorevole all’opera, porti un provvedimento in Giunta e in Consiglio. Proprio perché queste riunioni ministeriali non sono “un’assemblea politica dove si va a fare propaganda”, Marsilio si assuma le sue responsabilità: perché le Amministrazioni parlano con gli Atti ufficiali, non con le chiacchiere e i comunicati”.