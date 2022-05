METANODOTTO SNAM, DI GIROLAMO (M5S): “CENTRODESTRA ASSENTE NON CONFERMA CONTRARIETA'”

L’AQUILA – “È inaccettabile il comportamento della Giunta regionale dell’Abruzzo, guidata dal presidente di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio, che alla riunione di ieri convocata dalla Presidenza del consiglio dei ministri per l’autorizzazione del metanodotto Snam ha deciso di non metterci la faccia”.

Lo scrive in una nota la deputata M5S Gabriella Di Girolamo, che aggiunge: “A rappresentare la Regione c’era solo un funzionario del genio civile che ha definito ‘strategico’ un tubo che, dati alla mano, è inutile, costoso e dannoso. Nessun accenno è stato fatto agli atti di contrarietà all’opera adottati dalla stessa Regione Abruzzo, per mano dal precedente governo regionale di centrosinistra. Un comportamento che, ancora una volta, dimostra la volontà del centrodestra di abbandonare cittadini e territori a scelte illogiche ed antieconomiche”.

“Al contrario del centrodestra regionale, il territorio aquilano, a partire dalla Città di Sulmona, sta resistendo eroicamente alla volontà, sostenuta solo da logiche di profitto, di realizzare l’anacronistico metanodotto Sulmona-Foligno. Per questo, ringrazio il sindaco Gianfranco Di Piero che, insieme agli assessori Di Nisio e D’Andrea, ha efficacemente argomentato la contrarietà all’opera di cittadini e istituzioni, sventando il rischio che la riunione di ieri potesse diventare un passo avanti verso la sua autorizzazione”.

“Quest’opera non ha nulla a che vedere con la crisi energetica in corso e con la guerra in Ucraina: la rete attuale trasporta 115 miliardi di metri cubi l’anno a fronte di un consumo medio di circa 70 miliardi di metri cubi all’anno. Inoltre, con l’obiettivo europeo ed italiano del completo abbandono delle fonti fossili entro il 2050, anche gli attuali consumi di gas sono destinati a diminuire fino a tendere allo zero”.

“Dunque, la ‘strategicità’ sostenuta da Regione Abruzzo per una conduttura che non sarebbe pronta prima del 2034, non ha alcun fondamento. A meno che il centrodestra non voglia tenere l’Italia attaccata per sempre alla canna del gas negandole ogni prospettiva futura di indipendenza energetica e, quindi, di libertà”, conclude Di Girolamo.