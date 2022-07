METANODOTTO SNAM: SINDACI DEL NO RIUNITI A NAVELLI, FEDERICO E DI PIERO, “INUTILE E PERICOLOSO”

​L’AQUILA – “Non c’è stato nessuno studio sul rischio sismico lungo il tracciato del metanodotto che attraversa faglie pericolosissime, noi pretendiamo che venga fatto prima, e non dopo la realizzazione, ma ci siamo trovati davanti ad un muro di gomma. Dobbiamo convincere Snam a dare risposte, il governo deve tornare su i suoi passi rispetto ad una opera che noi continuiamo a ritenere pericolosa, ed anche inutile e costosa”.

Ha esordito così, il sindaco di Navelli, ​Paolo Federico,​ di Fratelli d’Italia, con ​al​ fianco il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, del Pd, nell’assemblea di amministratori ​contrari al metanodotto ​Snam Sulmona-Foligno, mobilitati dopo che la presidenza del Consiglio dei Ministri, l’11 luglio scorso, ha dato il via libera con la terza e ultima riunione prevista, alla realizzazione di una infrastruttura lunga 169 chilometri di tracciato, con una centrale di spinta prevista a Sulmona, considerata strategica.

Presenti all’assemblea, indetta da Federico e Di Piero, parte dei sindaci dell’aquilano interessati al tracciato. Per il Comune dell’Aquila si è collegato in streaming l’assessore Fabrizio Taranta, della Lega, tra i consiglieri regionali erano presenti i soli Pierpaolo Pietrucci, del Pd, e Marianna Scoccia del gruppo misto. Assenti, nonostante l’invito, i consiglieri e assessori regionali di maggioranza di centrodestra, come pure i parlamentari espressione del territorio, di ogni schieramento. Al termine dell’assemblea si è concordato intanto di elaborare e condividere un documento da inviare al governo.

E’ andato giù duro il sindaco di Sulmona Di Piero: “occorre mobilitarci prima dell’ok definitivo da parte del governo, dobbiamo far sentire le nostre ragioni. Parliamo di 167 chilometri che attraversano le faglie sismiche, tra le più pericolose dell’Appennino, non condivido l’argomentazione che lo studio si farà man mano che l’opera procederà. Ci sono poi dubbi sul costo e sull’utilità di questa opera, che va sottolineata con maggiore forza”.

Pietrucci ha stigmatizzato “l’assenza dei consiglieri regionali di maggioranza, una cosa che fa male. Questa è una battaglia importante, noi quando governavamo la regione abbiamo dato il diniego con ben sette delibere regionali, siamo stati dalla parte giusta. Ora è importante non demordere, e sono contrario al limitarsi a puntare sulle misure di compensazione, che presuppongono comunque una strage ambientale”.

Ha aggiunto Scoccia, “questa battaglia non deve avere colore politico, ma è grave vedere che oggi qui per la Regione ci siamo solo io e Pierpaolo, due consiglieri di opposizione. Porteremo un odg nel consiglio regionale del 2 agosto, per inchiodare la maggioranza alle sue responsabilità”.

Il sindaco di Barisciano, Fabrizio D’Alessandro, ha proposto di “organizzare una manifestazione nazionale, e occorre impegnare i candidati alle prossime elezioni a sposare le nostre istanze e proposte”.

Taranta ha detto che “L’Aquila ha sempre condiviso i documenti di contrarietà al fianco degli altri comuni. L’impatto con questa opera si farà sentire anche sui territori non prossimi al tracciato”.

Ha però ammesso che “si va in una direzione che sembra segnata, il governo non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro, pertanto non dobbiamo escludere l’ipotesi di puntare almeno ad adeguate compensazioni, ristori e giusti indennizzi a chi vedrà compromessa la sua attività”.