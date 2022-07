METANODOTTO SNAM: VIA LIBERA DA GOVERNO, OPERA STRATEGICA. NO DA COMUNI SULMONA E L’AQUILA

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, quello di Sulmona e la Provincia dell’Aquila hanno detto no alla realizzazione del metanodotto Sulmona-Foligno, la Regione ha concesso invece il nulla osta.

Ma terminata la fase consultiva il governo, facendo leva sul carattere strategico dell’infrastruttura, darà in ogni caso l’ok, con l’entrata in esercizio del gasdotto anticipata dal 2034 al 2028, anche in considerazione delle incertezze per il Paese delle forniture di gas.

L’obiettivo di Snam è quello di potenziare con la nuova infrastruttura da 168 chilometri la rete esistente per il trasporto del gas, alla luce dell’aumento della richiesta, e realizzare a Sulmona una nuova centrale di compressione. Il metanodotto, quindi, interesserebbe tutta la catena appenninica, passando attraverso parchi nazionali e aree Sic.

Questo l’esito scontato della terza riunione di coordinamento convocata in modalità on line iri pomeriggio da parte del capo dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sergio Fiorentino, a cui hanno preso parte tutti gli enti coinvolti dal tracciato, tra Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica, Parchi nazionali e Autorità di bacino.

Nel corso della conferenza, coordinata dalla presidenza dello stesso Consiglio dei Ministri, e a cui hanno preso parte i tecnici dei ministeri dell’Ambiente e della Cultura, della Snam, il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, ha fatto mettere a verbale l’incongruenza con la quale si procede all’autorizzazione senza avere prima uno studio geologico e sismico.

“Nutriamo fortissime perplessità sul fatto che non sia stato acquisito uno studio geologico e per questo abbiamo espresso un giudizio contrario all’opera – , ha detto Di Piero -. Ci hanno ribadito che lo studio verrà fatto dopo, ma a noi questa cosa non ci convince perché l’analisi deve essere preventiva. Inoltre non siamo convinti dell’utilità dell’opera. Se si dice che si deve rimediare al problema provocato dalla guerra in corso, a nostro avviso bisognerà trovare una soluzione immediata e non pensare a un gasdotto che potrebbe entrare in funzione nel 2028 o nel 2034. Porteremo avanti un’azione politica coi sindaci interessati al tracciato perché riteniamo che l’opera non sia strategica”.

Il comune dell’Aquila ha ribadito comunque le perplessità già espresse in precedenza, in particolare per quanto riguarda il tracciato interessato dal progetto.

Perplessità dovute alla presenza di valori e strutture pubbliche e private, che verrebbero ad essere compromesse dall’attuazione del progetto, così come è stato definito.

Il Comune dell’Aquila ha sottolineato inoltre come gli studi analitici dovrebbero indicare ipotesi alternative di tracciato, che tengano conto, nel complesso, delle situazioni che caratterizzano il territorio di riferimento; di qui la richiesta alla Snam di un procedimento di revisione condivisa del tracciato esecutivo.

“Con questo passaggio – hanno spiegato il sindaco Biondi e l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – è terminata la fase di consultazioni con le realtà territoriali e ora la decisione finale spetta al Consiglio dei Ministri. L’auspicio è che venga accolta la nostra richiesta, che peraltro è pienamente condivisa dagli altri enti territoriali, e che, pertanto, venga definito un altro percorso del gasdotto. In caso contrario, chiederemo al Governo un ragionevole e adeguato indennizzo per i nostri territori, visto che l’opera in questione inciderà notevolmente sugli stessi con un impatto considerevole, anche per via del fatto che la nostra area, in particolare, è gravata da usi civici”.

Promettono battaglia i comitati cittadini di Sulmona: “continueremo a lottare con tutti i mezzi a nostra disposizione, sul piano legale e su quello sociale e popolare – avvertono i No Snam -. Autorizzare un’opera non significa che si farà comunque. Proprio da noi ne abbiamo un esempio: da oltre 20 anni la Snam ha l’autorizzazione per il raddoppio del metanodotto Sulmona – Oricola, ma i lavori non sono mai cominciati. I cittadini, però, non possono essere lasciati soli da quei rappresentanti istituzionali ai quali hanno dato voto e fiducia: salvo poche lodevoli eccezioni, la politica è distante dalle persone ed è ora che esca dal letargo, dall’ambiguità e dalla supponenza in cui è sprofondata, se davvero ha a cuore le sorti del nostro territorio e delle future generazioni”.

Sullo stesso fronte l’Asbuc di Paganica e San Gregorio, visto che il tracciato attraverserà la valle della Madonna d’Appari, proprio di fronte al santuario, con una servitù di passaggio di circa 40 metri per lato sulle parti più impervie, in un’area a forte rischio sismico e di grande pregio ambientale, disseminato di cave di prezioso tartufo, compromettendo sentieri e sorgenti.

Ha detto il presidente Nando Galletti: “da 14 anni porta avanti il diniego all’attraversamento del gasdotto Snam Sulmona-Foligno sul nostro territorio. Il terremoto del 6 aprile 2009 provocò alla linea gas interna adiacente al ponte del mulino, tranciata di netto, un tubo da 20 centimetri che ha provocato un cratere di circa 20 metri quadri, per non parlare poi dell’acquedotto La ferriera, un tubo da circa 60 centimetri, reciso dall’evento sismico, e che ha ‘sparato’ un getto di acqua su una piccola collina portandola letteralmente a valle, e investendo varie abitazioni, arrecando notevoli danni. Questi due esempi sono di continuo davanti agli occhi dei cittadini paganichesi, ogni qual volta si parla di metanodotto”.