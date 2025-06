METEO: A PESCARA 2 GIORNI BOLLINO ROSSO, POSSIBILI TEMPORALI NELLE AREE INTERNE

PESCARA – Abruzzo ancora nella morsa del caldo, con le temperature che sfiorano i 38 gradi.

Il termometro, secondo le rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, raggiunge i 37,7 gradi all’Aquila (frazione Monticchio), i 35,8 a Introdacqua (L’Aquila), i 35,1 a Castiglione a Casauria (Pescara) e i 34,8 a Bellante (Teramo).

Inoltre, se oggi Pescara è una delle città con il ‘bollino arancione’ del ministero della Salute, domani e domenica in città ci sarà ‘bollino rosso’, cioè una ondata di calore, con “condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi”.

Il livello 3, cioè il ‘bollino rosso’, spiega il ministero, indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

Gli esperti di AbruzzoMeteo.org per oggi prevedevano “condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in aumento nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità più probabili a ridosso dei rilievi ma con fenomeni che potrebbero estendersi ed interessare la Valle Peligna, l’Aquilano, l’Alto Sangro e le zone pedemontane e collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista in serata e in nottata e il tempo stabile tornerà nel fine settimana con temperature in lieve diminuzione, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino”.