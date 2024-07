METEO: A PESCARA ALTRI DUE GIORNI DI BOLLINO ROSSO

PESCARA – Abruzzo ancora nella morsa del caldo. Pescara, per l’ottava giornata consecutiva, è una delle città italiane con il bollino rosso del ministero della Salute.

Anche per domani e domenica nel capoluogo adriatico è previsto il livello 3, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio.

In provincia, a Castiglione a Casauria, stando alle rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, sono stati raggiunti i 38 gradi. Le temperature sono leggermente più basse rispetto ai giorni scorsi, ma considerati i tassi di umidità molto elevati a farla da padrona è l’afa. Nonostante il grande caldo, il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile definisce “basso” il rischio incendi in tutte le province.

Nel frattempo il territorio continua a fare i conti anche con l’emergenza idrica: ovunque si registrano chiusure o riduzioni programmate dell’erogazione e disagi per gli utenti.

Gli esperti di AbruzzoMeteo.org parlano di addensamenti consistenti, a partire dal pomeriggio, “a ridosso dei rilievi e sulle zone interne, con possibili rovesci temporaleschi, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. I fenomeni difficilmente raggiungeranno le aree costiere, tuttavia data l’elevata energia presente sotto forma di tassi di umidità e temperature elevate, non si escludono manifestazioni temporalesche in sconfinamento fin verso le aree costiere (probabilità 10-20%), in attenuazione in tarda serata-nottata.”

“Nel fine settimana è previsto un graduale aumento dell’instabilità anche sulla nostra regione con temporali nel pomeriggio-sera di sabato, specie sulle zone interne, in sconfinamento verso il settore adriatico e nel pomeriggio-sera di domenica”.