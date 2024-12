METEO ABRUZZO: A CAMPO DI GIOVE LA NEVE SFIORA UN METRO E MEZZO DI ALTEZZA, VIDEO DIVENTA VIRALE

L’AQUILA – Una nevicata record, almeno in epoca di cambiamenti climatici, quella che si è verificata ieri a Campo di Giove, bellissimo paese in provincia dell’Aquila a 1.064 metri di altitudine. La neve ha raggiunto infatti quasi un metro e mezzo di spessore, come non si verificava da tempo.

Virale sui social, e pubblicato anche anche dalle testate nazionali, un video girato ieri dalla pagina facebook “Passione neve & montagna”, con protagonista il meteorologo Jacopo Zannoni che ha attraversato il paese nel bel mezzo della tormenta, con la neve che era già arrivata a coprire le porte delle abitazioni.

IL VIDEO