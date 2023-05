METEO ABRUZZO: ALLERTA GIALLA PER MALTEMPO, CIELO NUVOLOSO E TEMPORALI

L’AQUILA – Primo maggio con allerta gialla per il maltempo in 11 regioni d’Italia, tra cui l’Abruzzo, oltre a Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Piemonte e Sicilia.

Una circolazione depressionaria determinerà in Abruzzo nubi con peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in arrivo. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco.

Residua instabilità mercoledì 3 principalmente nelle zone interne, poi migliora con una seconda parte della settimana al momento attesa più stabile. Temperature in graduale diminuzione, poi di nuovo in crescita.