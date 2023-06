METEO ABRUZZO: ANCORA ACQUAZZONI, MA PIU’ SOLE DA GIOVEDI’ E FINO AL WEEKEND

L’AQUILA – Continua l’instabilità meteorologica, con acquazzoni sia oggi che domani a ridosso dei rilievi, e nelle prossime ore anche su Nord-Est, versante adriatico e Sicilia.

Ma da giovedì fino al weekend si prevede una situazione più soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e temporali pomeridiani nelle zone interne; farà anche un po’ più caldo e al Sud si arriverà anche oltre i 30°C.

Queste le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. “Dopo un mese di maggio fresco e piovoso – spiega – anche giugno è iniziato con temporali e temperature sotto la media del periodo. L’alta pressione è totalmente assente, come non accadeva da anni in questa stagione”.

L’anticiclone delle Azzorre, precisa Tedici, “staziona da giorni sulle Isole Britanniche e là resterà ancora per un po”‘, portando già migliaia di bagnanti all’assalto delle spiagge del canale della Manica; “nel frattempo pure l’anticiclone africano è lontano dall’Italia e resta pigramente a casa sua”.

L’assenza dei due principali campi di alta pressione lascia l’Italia nella famosa ‘Palude Barica’, un’area dove il tempo resta instabile con frequenti temporali che scoppiano da Nord a Sud. Le mappe meteorologiche, sottolinea Tedici, non vedono arrivare il caldo africano asfissiante almeno fino al 21 giugno, fino all’inizio dell’estate.

Oggi in Abruzzo la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, comincia ad allentare la presa, favorendo tempo più asciutto dalla sera. Lo prevede 3bmeteo.it

Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle subappenniniche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata. Sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino. Deboli nevicate al pomeriggio. Schiarite in serata; sull’Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

[mqf-dynamic-pdf]