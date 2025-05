METEO ABRUZZO: ANCORA MALTEMPO CON CORRENTI ATLANTICHE, TEMPORALI SPARSI E GIU’ TEMPERATURE

L’AQUILA – La penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che favoriscono lo sviluppo di annuvolamenti e temporali su gran parte delle regioni e infiltrazioni di aria fresca provenienti dall’Europa centrale e dai vicini Balcani.

Per 3bmeteo.it, la circolazione depressionaria si approfondisce anche in Abruzzo determinando molte nubi con acquazzoni e temporali diurni in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle subappenninche nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. sui massicci centrali nubi in progressivo aumento con nevicate anche intense al pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Sull’Appennino occidentale nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

Per Abruzzometeo.it sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite sulla Marsica e nell’Aquilano dove, tuttavia, saranno possibili foschie e banchi di nebbia, in diradamento nel corso della mattinata. Nuvolosità in aumento nel Teramano, nel Pescarese e, localmente, nel Chietino con possibilità di temporali al mattino, localmente di moderata intensità, accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate, in estensione verso le zone collinari, interne e montuose dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Schiarite nella mattinata di mercoledì, tuttavia nuovi addensamenti sono attesi sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro nel pomeriggio-sera con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, in attenuazione in serata-nottata.