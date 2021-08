METEO, ABRUZZO ANCORA NELLA MORSA DEL CALDO: FORSE PEGGIORA PROSSIMA SETTIMANA

L’AQUILA – Anche stamattina l’Abruzzo si è svegliato nella morsa del caldo, nonostante gli annuvolamenti e le precipitazioni che si stanno verificando sulla zona costiera e a ridosso dei rilievi. Le temperature si manterranno stabili anche nei prossimi giorni anche se, a partire dalla prossima settimana, è probabile un graduale peggioramento.

Come si legge sul portale Abruzzometeo.org, l’Italia “continua a essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice africana, presente soprattutto alle quote superiori, che determina la risalita di masse d’aria molto calda, di sabbia in sospensione in quota e di corpi nuvolosi dalle regioni nord africane”.

Di conseguenza, le temperature continuano a mantenersi abbondandemente al di sopra delle medie stagionali, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Al momento, alcuni annuvolamenti, associaiti ad occasionali precipitazioni a carattere sparso e miste a sabbia, stanno interessando le aree centrali. A partire però dal pomeriggio, si attenueranno a partire dalla zona settentrionale.

Caldo torrido, in particolare, nell’Aquilano, sulla Marsica, sulla Valle Peligna, in Val Pescara e in Val di Sangro, con punte superiori anche ai 38 gradi. Una lieve diminuzione riguarderà invece Teramano, Pescarese e Chietino.

Nei prossimi giorni, inoltre, il caldo continuerà a interessare gran parte delle regioni italiane, anche se per la prossima settimana i modelli matematici, si legge ancora su Abruzzometeo, evidenziano un possibile graduale cedimento dell’alta pressione, con conseguente calo delle temperature”.