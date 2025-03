METEO ABRUZZO: ANCORA PIOGGIA A FREDDO, MIGLIORAMENTO NEL POMERIGGIO

PESCARA – La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Nello specifico su litorali e subappenninche cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Per AbruzzoMeteo si prevedono oggi condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con piogge deboli, più frequenti sul versante adriatico. Precipitazioni di moderata intensità anche sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, a carattere sparso sulle zone interne e montuose, nevose al disopra dei 1200-1400 metri.

Nel corso della giornata sono attese schiarite, localmente anche ampie, specie nel pomeriggio, in particolare nel Teramano e sull’Alto Aquilano. Annuvolamenti consistenti continueranno a riguardare il Pescarese e, soprattutto, il Chietino e l’Alto Sangro, con possibili rovesci di moderata intensità.

La mattinata inizierà ancora all’insegna del cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni sul versante adriatico e sulle zone montuose e pedemontane che vi si affacciano, tuttavia la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni dalla tarda mattinata/pomeriggio, con ampie schiarite ad iniziare dal settore collinare e costiero. Si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di un impulso di aria fredda previsto nella mattinata di lunedì.

Temperature generalmente stazionarie ma con valori ancora lievemente al disotto delle medie stagionali.

Venti deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo nella giornata di domenica, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico.

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso nella giornata di domenica.