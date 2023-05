METEO ABRUZZO: ANCORA PIOGGIA E MALTEMPO, NEVE SUL GRAN SASSO NEL GIORNO DEL GIRO D’ITALIA?

L’AQUILA – Per meteo.it, ci attende una settimana molto dinamica sull’Italia, a causa del passaggio di una serie di perturbazioni, responsabili di un tempo molto instabile, a tratti piovoso, e progressivamente anche più fresco.

La perturbazione abbandona in queste ore le regioni settentrionali, contemporaneamente una seconda perturbazione di origine africana, investe le Isole, il Sud e parte del Centro, allontanandosi verso il Golfo Libico nella seconda parte di oggi. Nel frattempo, un terzo e intenso sistema nuvoloso atlantico raggiungerà il Nord-Ovest, coinvolgendo più direttamente il resto del Paese nel corso di mercoledì e con strascichi di instabilità almeno fino a giovedì. Ma non è finita qui perché, tra la fine di venerdì e sabato, potrebbe arrivare una quarta perturbazione, con una nuova ondata di maltempo attesa nel corso del weekend. Si tratta, ovviamente, di una tendenza ancora incerta, da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Per il meteorologo Stefano Bernardi qualora l’area ciclonica dovesse collocarsi sul medio-basso adriatico, sono possibili nevicate a quota 2200 di Campo Imperatore, venerdì 12 maggio, giorno del giro d’Italia, e “tutto dipenderà dalla dislocazione che andrà assumendo la bassa pressione che scaverà una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico”.

Per Meteoabruzzo.it, oggi in Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti, al mattino, sull’Alto Sangro e nel Chietino, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata, mentre dal pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone interne e montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica, l’Alto Sangro e, localmente, verso la Valle Peligna. In serata e in nottata gli annuvolamenti e rovesci a carattere temporalesco potranno localmente estendersi verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico. Tempo in peggioramento in nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì con precipitazioni in intensificazione, anche a carattere temporalesco, in estensione dalle zone interne verso il settore orientale e costiero.

Tempo incerto e possibili piogge anche mercoledì e giovedì, mentre per 3bmeteo, la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su subappenninche e sull’Appennino occidentale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sui massicci centrali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con neve debole dal pomeriggio. Schiarisce in serata.