METEO ABRUZZO: ANCORA PIOGGIA E TEMPO INSTABILE, SABATO SPRAZZI DI SOLE

L’AQUILA – Nel corso dei prossimi giorni l’Italia resterà ancora ai margini dell’alta pressione e vulnerabile al passaggio di alcuni impulsi instabili con rovesci e temporali che interesseranno a più riprese anche le regioni del versante Adriatico. Come prevede 3bmeteo.it, in particolare giovedì e venerdì l’instabilità si farà sentire principalmente anche in Abruzzo, nelle aree interne a ridosso dei rilievi appenninici.

Sabato breve tregua, poi possibile nuovo peggioramento da domenica. Le temperature diminuiranno leggermente portandosi di qualche grado al di sotto dei valori medi stagionali. La tendenza successiva vedrebbe un possibile miglioramento con risalita termica e tempo spesso di stampo anticiclonico dopo il 6 giugno.

Oggi in Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che potranno favorire estese velature. Nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, con possibili rovesci sparsi, più probabili sulle zone montuose.

Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, inoltre, non si escludono formazioni temporalesche sull’Alto Aquilano, nel Teramano, occasionalmente nell’entroterra Pescarese, in estensione verso il settore adriatico, in attenuazione entro la serata (probabilità 40%).

Dalla serata atteso un graduale aumento della nuvolosità sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e a ridosso dei rilievi, con Libeccio in rinforzo (Garbino sul versante adriatico, in particolare sulle zone pedemontane e collinari).