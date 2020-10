METEO ABRUZZO: ANCORA QUALCHE ORA DI INSTABILITA’ POI TORNA IL BEL TEMPO

L’AQUILA – Ancora qualche ora di instabilità, ma nel corso del weekend ritorna il bel tempo.

Come si legge infatti sul portale online 3bmMeteo, la circolazione ciclonica attiva in queste ore sull’Abruzzo determinerà, almeno per la giornata di oggi, ancora la possibilità di qualche rovescio o temporale sparso, seppur alternati a parentesi più soleggiate.

I fenomeni saranno più probabili sui settori marchigiani e sull’Abruzzo occidentale e saranno accompagnati da un calo delle temperature, con neve sull’Appennino fin verso i 1700 metri, se non localmente più in basso nell’eventualità di rovesci intensi.

Nel weekend è invece previsto un graduale miglioramento “con rialzo della pressione, ma ancora nuvolosità irregolare di passaggio che potrà dar luogo a brevi piovaschi soprattutto sulle interne appenniniche. In questa fase ripresa lieve delle massime, minime in calo, anche sotto i 7-8°C sulle zone interne”.

A inizio settimana, il temporaneo rinforzo di un promontorio di alta pressione garantirà condizioni più stabili e soleggiate con temperature massime in ripresa, seppur ancora molto fresche al mattino.

Download in PDF©