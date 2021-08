METEO ABRUZZO, ANCORA SOLE E CALDO; QUALCHE PIOVASCO NELLE AREE APPENNINICHE

L’AQUILA – Ancora caldo africano sull’Abruzzo, con l’alta pressione seppur in lieve attenuazione, che rinnova condizioni di tempo stabile. Attesi picchi di 36/38°C nelle zone interne, mentre saranno possibili isolati piovaschi diurni sui crinali appenninici abruzzesi.

Come si legge sul portale 3bmeteo.com, l’anticiclone africano rimarrà assoluto protagonista sull’Italia per tutta la settimana.

Sull’Abruzzo, in particolare proseguiranno condizioni di assoluta stabilità con sole prevalente. Temperature in ulteriore ascesa con punte anche di 38-40 gradi sulle pianure e valli interne; qualche grado in meno sulle zone costiere ma con afa a tratti opprimente.

L’ondata di caldo sembra che andrà man mano attenuandosi dopo il 17-18 agosto, con il ritorno di temperature estive e qualche locale instabilità in transito.