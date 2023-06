METEO ABRUZZO: ANCORA TEMPO INSTABILE, CON PIOGGE E TEMPORALI NELLE ORE POMERIDIANE

L’AQUILA – Condizioni prevalentemente invariate durante il Ponte del 2 giugno sulle regioni del medio versante adriatico, con rovesci e temporali diurni a ridosso dell’Appennino, soprattutto abruzzese. Condizioni in genere stabili sulle coste, con tempo soleggiato e gradevole, al più a tratti parzialmente nuvoloso. Possibili sconfinamenti pomeridiani lungo le coste nel pomeriggio di domenica, ancora da confermare e dettagliare. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, con caldo tuttavia moderato: massime in genere tra 25°C e 28°C; qualche grado in meno lungo le coste complice una vivace brezza marina.

Queste le previsioni di 3b meteo per l’Abruzzo per le prossime ore.

Sulla nostra regione si prevedono oggi condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie al primo mattino nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento in mattinata.

Dalla tarda mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose con rovesci inizialmente localizzati sui rilievi, ma con fenomeni temporaleschi in intensificazione ed estensione dapprima verso la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, mentre nel corso del pomeriggio i temporali si estenderanno verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, raggiungendo localmente le aree prossime alla costa, ma attenuandosi temporaneamente in serata e in nottata. Non si escludono fenomeni di forte intensità con occasionali grandinate, più probabili sulle zone interne e montuose.

Dalle prime ore della mattinata di domenica è previsto un graduale aumento della nuvolosità a iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico, mentre dalla tarda mattinata e nel pomeriggio tornerà ad aumentare il rischio di rovesci e temporali sia sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulle zone montuose, in estensione verso la Valle Peligna, nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, localmente anche verso le aree costiere.

