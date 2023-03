METEO ABRUZZO: ANNUVOLAMENTI E DEBOLI PIOGGE, DA MERCOLEDÌ BEL TEMPO E TEMPERATURE IN RIALZO

ROMA – Sarà una settimana di tempo molto variabile quella che prende il via oggi, con venti a tratti forti, nuvole e deboli piogge.

Un flusso umido occidentale con correnti atlantiche porterà infatti sull’Italia una serie di veloci sistemi nuvolosi che coinvolgeranno prima il settore tirrenico e le regioni meridionali e successivamente le regioni di Nord-Est.

E’ quanto prevede Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it annunciando inoltre che, con il passare dei giorni, si avvicinerà sempre più un campo di alta pressione che alzerà le temperature.

Entrando più nel dettaglio, l’avvio della settimana sarà piuttosto ventoso con raffiche di burrasca soprattutto con il Libeccio in Liguria e con un modesto affondo perturbato tra la giornata odierna e martedì 7, che potrebbe provocare qualche precipitazione sul Triveneto, sui settori tirrenici e sulle due Isole Maggiori, e un po’ di neve sulle Alpi oltre gli 800/1000 metri.

Da metà settimana l’influenza dell’alta pressione sarà più incisiva e garantirà una maggiore stabilità atmosferica e un generale aumento delle temperature.

Tra Mercoledì 8 e Venerdì 10 Marzo si potranno toccare punte massime anche di 19-21°C, soprattutto al Nord.

In Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, mentre annuvolamenti interesseranno soprattutto la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e, localmente, la Valle Peligna. Solo occasionalmente potranno manifestarsi rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi. Poche novità nel corso della giornata di martedì, anche se dal pomeriggio-sera è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità con possibili rovesci sparsi, specie sulle zone interne e montuose.

Nel dettaglio: – Lunedì 6. Al nord: piovaschi sparsi, specie in Liguria e sul Friuli. Al centro: nubi e locali rovesci su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: piogge sparse in Campania, maltempo pomeridiano in Sicilia. – Martedì 7. Al nord: foschie e nubi basse in pianura; precipitazioni sulle Alpi. Al centro: in serata piogge su Toscana, Lazio, Sardegna e Umbria. Al Sud: bel tempo. – Mercoledì 8. Al nord: spruzzate di neve sui confini alpini, tante nubi altrove. Al centro: piogge deboli su Toscana e Lazio, asciutto sul resto delle regioni. Al sud: qualche pioggia su Campania, Calabria, Sicilia. Tendenza: da giovedì temperature in sensibile aumento, venerdì piogge sul Centro-Sud tirrenico. (ANSA). VI 2023-03-06 09:39