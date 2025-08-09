METEO ABRUZZO: ANTICICLONE AFRICANO PORTA SOLE E CALDO, TEMPERATURE MASSIME TRA 28 E 35 GRADI

La nuova ondata di caldo interesserà anche l’Abruzzo nei prossimi giorni. L’anticiclone africano è in fase di espansione verso l’Europa centro-meridionale e favorirà condizioni di stabilità atmosferica.

Nel weekend le temperature oscilleranno nel pomeriggio dai 28 gradi della costa ai 35 delle aree interne, di notte caleranno ai 15-16 gradi dell’aquilano e del teramano, ai 23 della costa pescarese

“Il cielo sarà in prevalenza sereno almeno fino all’inizio della prossima settimana, al più poco nuvoloso nelle ore pomeridiane sulle zone appenniniche. Con l’afflusso delle correnti dal Nord Africa le temperature sono destinate ad aumentare e il caldo si farà intenso nei prossimi giorni” spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

In particolare domenica a Chieti sono attese massime intorno a 35°C, mentre di notte non si scenderà sotto i 20°C.

“Il clima si farà afoso e le notti torneranno a essere quasi tropicali, con i valori minimi che spesso non scenderanno sotto i 23/25°C dalla prossima settimana e massimi che rimarranno pressoché stabili, su valori elevati. Tuttavia – conclude l’esperto meteo – a partire da martedì sulle zone interne si potrà formare qualche locale temporale di calore nelle ore pomeridiane, poco refrigerante e comunque in esaurimento in serata”.