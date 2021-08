METEO ABRUZZO: ANTICICLONE LUCIFERO PUNTA VERSO NORD, IN REGIONE SI ALLENTA MORSA DEL CALDO

PESCARA – Da oggi l’anticiclone africano battezzato Lucifero dai meteorologi, all’origine del gran caldo intensifica i sui effetti nel Nord Italia Sono ben 15 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio caldo indicato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Si tratta di Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, dove il bollettino del ministero, che prende in considerazione 27 centri urbani, evidenzia un rischio per la salute per tutta la popolazione (non solo per la parte più fragile, rischio quest’ultimo indicato dal bollino arancione).

In Abruzzo si registra una piccola diminuzione, specie lungo la fascia costiera e collinare con caldo meno intenso rispetto ai giorni scorsi. Temperature massime localmente superiori ai 34-36 gradi sulla Marsica e nell’Aquilano.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, più consistenti sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata. Nella giornata di venerdì è previsto un graduale aumento della nuvolosità e aumenterà la probabilità di rovesci temporaleschi sulle zone montuose, in particolare sulla Marsica e sull’Alto Sangro, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio.

Intanto l’anticiclone, si appresta a colpire da domani anche il Centronord in quella che sarà la settimana più calda dell’estate 2021, con le temperature che hanno raggiunto punte superiori ai 47 gradi in Sicilia (a Lentini, Siracusa).

Secondo il team del sito www.iLMeteo.it, sulla Sicilia sudorientale si potrebbero toccare i 49-50 gradi. Clima rovente anche sul resto del Meridione con 39-42 gradi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania (casertano).

Almeno fino al weekend di Ferragosto, precisano gli esperti de iLMeteo.it, le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 gradi nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 a Roma, fino a 37 in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.