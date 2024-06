METEO ABRUZZO: ARRIVA IL BEL TEMPO, IN ATTESA DEL CALDO PORTATO DALL’ANTICILCLONE AFRICANI

L’AQUILA – Dopo giorni di incertezza, ecco arrivare il bel tempo sull’Italia e sull’Abruzzo. e il weekend saranno finalmente all’insegna della stabilità meteo. Una stabilità che, purtroppo, non durerà a lungo. Dall’inizio della prossima settimana, prevedono infatti gli esperti, la Penisola verrà travolta dagli effetti dell’Anticiclone Africano con il suo ‘super caldo’ almeno fino al 20 giugno prossimo.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l’allontanamento verso i Balcani della circolazione ciclonica fonte dei temporali delle ultime 24 ore; anche il flusso umido ed instabile atlantico, responsabile dei continui nubifragi al Nord dall’8 al 13 giugno, sembra essersi spostato oltre le Alpi.

Il weekend seguirà più o meno lo stesso copione, con bel tempo al Centro-Sud e qualche nuvola in più al settentrione: in particolare sabato sono previsti dei temporali sulle Alpi occidentali in sconfinamento dal pomeriggio verso le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Per il resto il tempo sarà bello e soleggiato e ancora non caldo: le massime sono previste fino a 33-35°C solo in Sicilia e Sardegna, al Centro-Nord lambiremo i 30, una temperatura accettabile per metà giugno.