METEO ABRUZZO: ARRIVA L’ANTICICLONE, TEMPO IN MIGLIORAMENTO E TEMPERATURE IN AUMENTO

L’AQUILA – Anche in Abruzzo, prevede 3bmeteo.it, progressivo rinforzo dell’anticiclone su Marche e Abruzzo per un prosieguo di settimana stabile e in prevalenza soleggiato, con temperature massime in graduale aumento.

Farà eccezione la possibile instabilità in veloce transito a cavallo tra 9 e 10 giugno. Non si intravedono, al momento, peggioramenti rilevanti, se non un nuovo possibile incremento dell’instabilità dopo il 12 giugno.

Temperature massime sin verso i 32 – 34°C entro il weekend.

Per AbruzzoMeteo sulla nostra regione si prevedono nelle prossime ore condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi appenninici, dove non si escludono occasionali rovesci a carattere sparso, in attenuazione e in miglioramento in serata e in nottata. Poche novità nelle giornate di venerdì e sabato: prevalenza di tempo stabile, soleggiato, con temperature in ulteriore aumento e possibili annuvolamenti, specie nel pomeriggio, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici.