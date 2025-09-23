METEO ABRUZZO: ARRIVA PERTURBAZIONE ATLANTICA, PIOGGE E CALO TERMICO FINO A SABATO

PESCARA – L’Italia si prepara a vivere ore di spiccata instabilità atmosferica a causa del transito di una perturbazione collegata da un vortice ciclonico attualmente sulla Francia. Dopo aver raggiunto il nostro Paese in quel di Lunedì 22 e aver creato non pochi problemi e disagi, la perturbazione si muoverà progressivamente verso est.

Per questa ragione, le prossime ore, il panorama meteorologico si presenterà caratterizzato da un’alternanza tra precipitazioni diffuse e pause più asciutte con sprazzi di sole, in un quadro meteorologico tipicamente autunnale.Le aree maggiormente interessate dalle piogge saranno le regioni settentrionali, con l’eccezione dell’Emilia-Romagna che rimarrà in parte più protetta e le regioni centrali tirreniche.

Anche sull’Abruzzo ultime ore in compagnia dell’anticiclone nord-africano: già nel corso della giornata di lunedì nuvolosità in graduale aumento su tutti i settori, per l’avanguardia di una perturbazione atlantica che apporterà piogge e qualche rovescio, con annesso calo termico, tra martedì e mercoledì. L’instabilità atmosferica, responsabile di precipitazioni intermittenti alternate ad ampie schiarite, sarà destinata a proseguire anche nei giorni successivi. Per ulteriori dettagli continua a seguirci e consultare la nostra App gratuita di 3Bmeteo.

Le precipitazioni, a tratti intense, potranno essere localmente associate a fenomeni di breve durata ma dal carattere violento, tipici dei contrasti stagionali.

In particolare, non si esclude la formazione di temporali autorigeneranti, capaci di insistere a lungo sulle stesse aree scaricando grandi quantità di pioggia in tempi relativamente brevi. Queste situazioni possono dar luogo a piogge battenti e persistenti, tali da provocare allagamenti, disagi alla circolazione e criticità a carattere idrogeologico soprattutto nelle zone più vulnerabili o già provate dalle recenti precipitazioni.