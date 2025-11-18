METEO ABRUZZO: ARRIVA PERTURBAZIONE NORD ATLANTICA, PIOGGIA E TEMPERATURE IN CALO

PESCARA – Un nuovo impulso in discesa dal nord Europa, favorirà piogge diffuse su tutte le zone, con accumuli localmente abbondanti nelle aree appenniniche, mentre mercoledì sarà una giornata transitoria, più stabile. Giovedì nuovo peggioramento sulle aree interne abruzzesi. Poi, tra venerdì e sabato una massa d’aria più fredda dal nord Europa, porterà un nuovo generale peggioramento con quota neve in progressivo calo. Lo prevede 3bmeteo.

Oggi ‘ tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Temperature notturne dai 2 ai 10 gradi, quelle massime pomeridiane da 11 a 14 gradi

Nello specifico sui litorali giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sui massicci centrali tempo perturbato con nevicate diffuse, più intense nella prima parte della giornata; sull’Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera.