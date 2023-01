METEO ABRUZZO: ARRIVA PERTURBAZIONE, SPRAZZI DI SOLE, E NUVOLE, NEBBIE NELLA MARSICA E AQUILANO

PESCARA – Un’intensa perturbazione raggiunge l’Italia. Tempo in peggioramento al Nord, da ovest verso est, e poi sul Centro-Sud tirrenico con piogge via via più diffuse e localmente forti. Nevicate copiose sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri, a quote più alte sugli Appennini. Venti in rinforzo dai quadranti sudoccidentali (Libeccio) e mari via via mossi e poi molto mossi, localmente agitati.

Queste le previsioni de iLMeteo.it.

In Abruzzo, nello specifico, si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore adriatico, in particolare sulle zone collinari e costiere con possibili foschie/nebbie.

Nebbie che torneranno ad intensificarsi anche sulla Marsica e nell’Aquilano ma sulle zone montuose il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro.

Non si escludono deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi. Da domani è previsto un graduale aumento della nuvolosità soprattutto dal pomeriggio-sera, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con venti di Libeccio in intensificazione (Garbino sul versante adriatico).