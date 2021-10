METEO ABRUZZO: ARRIVA VORTICE CICLONICO DA NORD EUROPA, PIOGGIA E TEMPERATURE IN CALO

PESCARA – Si registra da oggi l’ingresso di un nuovo impulso instabile in discesa dal Nord Europa che favorirà la formazione di un ampio vortice depressionario centrato sull’Italia centro-meridionale che condizionerà il tempo per gran parte della settimana. Instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali, mentre tra giovedì e venerdì avremo piogge e rovesci diffusi e insistenti. Questa dinamica sarà accompagnata da un sensibile calo delle temperature, che si porteranno su valori prettamente autunnali, inferiori alle medie del periodo. Atteso anche il ritorno della neve sulle vette appenniniche.

Oggi in Abruzzo giornata con cieli irregolarmente nuvolosi , con deboli piogge sparse tra mattinata e primo pomeriggio. Proprio tra pomeriggio e prima serata rischio di fenomeni temporaleschi sulle medio-alte Marche. Temperature massime in ulteriore flessione. Venti meridionali, più sostenuto sulle coste, in rotazione da Nord tra sera e notte. Mare mosso.

Domani precipitazioni in intensificazione nella seconda parte della giornata. Temperature in ulteriore calo, clima rigido anche di giorno con massime che non andranno oltre i 19-20°C in Abruzzo