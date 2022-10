METEO ABRUZZO: BEL TEMPO E TEMPERATURE FINO A 25° PER TUTTI IL PONTE DEI MORTI

L’AQUILA – Tempo stabile e asciutto anche nei prossimi giorni sull’Abruzzo, grazie ad un ulteriore graduale rinforzo dell’anticiclone africano.

In base alle previsioni di 3bmeteo, cielo in prevalenza soleggiato, con tendenza ad aumento della nuvolosità tra 1 e 2 novembre, ma con assoluta assenza di precipitazioni. Clima caldo per il periodo, con temperature massime sin verso i 25-26°C.

Per oggi tempo stabile e soleggiato e clima ancora mite per il periodo, con temperature massime entro 22-25°C. Venti deboli. Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mare poco mosso.

Lo stesso accadrà fino al 2 novembre, con temperature massime entro 22-25°.