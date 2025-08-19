METEO ABRUZZO: BEL TEMPO MA TEMPORALI NELLE AREE INTERNE, PRIMO LIEVE CALO TEMPERATURE

PESCARA – L’alta pressione sta cedendo rapidamente l’ingresso di aria più umida. In particolare nelle aree interne dell’Abruzzo, previsto nel tempo ma con rovesci e temporali ed anche una prima lieve flessione termica.

Dal 21 agosto però, è previsto un netto cambio di circolazione, con ulteriore calo termico.

Sulla nostra regione, prevede Abruzzometeo.it, si prevedono oggi condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi appenninici, sulla Marsica e sull’Alto Sangro con rovesci sparsi e possibilità di temporali, in intensificazione entro il tardo pomeriggio e in estensione verso l’Aquilano, la Valle Peligna e localmente verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico.

In serata e in nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, mentre nella giornata di mercoledì è atteso un graduale aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni di rilievo al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili rovesci sparsi sulle zone montuose, specie sui rilievi più settentrionali al confine con le Marche.