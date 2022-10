METEO ABRUZZO: BEL TEMPO NEL WEEK END E TEMPERATURE FINO A 25°. NEBBIA MATTUTINA NELL’AQUILANO

Anche in Abruzzo previsto nel week end l’aumento della pressione atmosferica e bel tempo con ampi spazi soleggiato. Durante le ore centrali di oggi non mancheranno però locali annuvolamenti specie lungo la dorsale appenninica, ma senza conseguenze. Temperature che subiranno un rialzo, specie nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Massime fino a 24-25°C. Mare poco mosso.

Tra notte e mattina non potranno mancare nubi basse o banchi di nebbia nella valle dell’aquilano. Temperature massime in rialzo dal weekend, punte fino a 24-25°C.