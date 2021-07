METEO ABRUZZO: CALDO AFRICANO, A PESCARA E’ BOLLINO ROSSO, TEMPERATURE FINO A 39 GRADI

PESCARA – Pescara risulta tra le città italiane da Bollino Rosso per le giornate di domani mercoledì 27 luglio e giovedì 28 luglio. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

In Abruzzo del resto rinforza l’anticiclone africani, ma i cieli potranno venire offuscati a tratti da nubi medio-alte anche compatte, associate anche a qualche isolata pioggia o breve temporale. Il caldo si farà intenso, opprimente e afoso, sotto la cappa africana, con sensazione di disagio fisico anche di sera e la notte specie su fascia costiera e subappenninica. Più sole a seguire con ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano, ma con caldo e afa serale in ulteriore intensificazione e punte di 37-39°C sulle vallate interne.

Occhi puntati soprattutto sulla Sicilia dove entro il prossimo fine settimana si potranno toccare picchi anche di 44-45°C. Caldissimo pure sul resto del Sud, soprattutto in Puglia dove i 42-43°C saranno sicuramente alla portata.

Il grande caldo, tuttavia, si farà sentire anche sul resto del Paese, dove si toccheranno comunque valori elevatissimi. Parliamo di punte prossime ai 37/39°C su alcuni angoli del Centro, come a Roma e Firenze, nonché sulla Val Padana specie in Emilia Romagna e in città come Bologna, Ferrara e Forlì.

Solo qualche grado in meno infine sul resto del Nord, in particolare lungo i litorali, dove le brezze marine riusciranno a contenere i bollenti spiriti dell’anticiclone africano. Ma non illudetevi, nemmeno al mare farà tanto fresco.