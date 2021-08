METEO ABRUZZO: CIELO SERENO CON TEMPERATURE FINO A 37 GRADI, DA LUNEDI’ LUCIFERO LASCIA REGIONE

PESCARA – Lucifero ha le ore contate. L’anticiclone africano, che da diversi giorni tiene in ostaggio l’Italia con temperature roventi, è destinato a lasciare il nostro Paese entro l’inizio della prossima settimana. Da lunedì 16, infatti, è previsto un calo generale delle temperature, con temporali pronti ad affacciarsi in numerose aree da Nord a Sud. Ma prima ci sarà da resistere al colpo di coda di Lucifero.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sui rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Bel tempo anche a Ferragosto, specie al mattino e sulle zone collinari e costiere, tuttavia nel pomeriggio saranno possibili addensamenti sulle zone montuose, occasionalmente associati a precipitazioni ma in attenuazione entro il tardo pomeriggio-sera. Afa lungo le aree costiere, caldo torrido sulle zone interne, in particolare sulla Valle Peligna, nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, con valori massimi localmente superiori ai +35°C/+37°C.

Picchi di 40 gradi potranno essere raggiunti in pianura in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Sole e caldo asfissiante anche in Toscana e Lazio, con punte a 38/39 gradi a Firenze e Roma. Sempre rovente il clima al Sud e nelle isole, dove almeno non si vedranno più massime che sfiorano i 50 gradi, come accaduto qualche giorno fa in Sicilia. Un po’ di instabilità solo sull’arco alpino, su Valtellina, Alto Adige, Dolomiti venete e montagne del Friuli Venezia Giulia, dove nella giornata di domenica potrebbe registrarsi qualche rovescio. Possibili piogge in serata anche tra Piemonte e Valle d’Aosta.