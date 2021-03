METEO ABRUZZO: COLPO DI CODA DELL’INVERNO, FREDDO E NEVICATE, IN ATTESA DELL’ANTICICLONE

L’AQUILA -In questi primi giorni di primavera prosegue l’afflusso di correnti fredde settentrionali che continua a raggiungere l’Italia e proseguirà anche nella prima parte della nuova settimana, quando invece un anticiclone porterà finalmente il bel tempo.

Per oggi in Abruzzo dunque temperature rigide e precipitazioni anche nevose fino a quote collinari, se non fino in pianura sulle zone interne. Tendenza a una maggiore variabilità nella seconda parte del giorno con schiarite via via più ampie. Clima decisamente freddo, gelido in Appennino, ma gelate anche in pianura nella notte successiva. Venti di tramontana e grecale a tratti anche forti, in progressiva attenuazione tra pomeriggio e sera. Mare mosso o molto mosso.